Der MDAX-Konzern Gerresheimer hat einen neuen Großaktionär. Der New Yorker Hedgefonds Eminence Capital sicherte sich Zugriff auf 5,43 Prozent der Stimmrechte, davon 3,28 Prozent direkt und 2,15 Prozent über Finanzinstrumente. Diese Nachricht ließ die Gerresheimer-Aktie am Mittwochvormittag um knapp 6 Prozent auf 82,45 Euro steigen. Das Unternehmen betont, dass der Investor die jüngste Kursschwäche genutzt habe, um seinen Anteil auszubauen, und nicht aus aktivistischen Gründen gehandelt habe. Seit dem Sommer stehe man bereits in konstruktivem Austausch mit dem Investor.

Erholung nach Gewinnwarnung

Die Aktie des Spezialverpackungsherstellers hatte Ende September nach einer Gewinnwarnung deutlich an Wert verloren. Der Einstieg des Hedgefonds wird nun als positives Signal gewertet und könnte zur Erholung des Aktienkurses beitragen. Anleger scheinen die Entwicklung als Vertrauensbeweis in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens zu interpretieren.

Gerresheimer Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...