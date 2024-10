Die Bayer AG Aktie verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursrückgang an der Börse. Im Laufe des Handelstages sackte der Kurs des Chemie- und Pharmakonzerns zeitweise um 6,6 Prozent ab und näherte sich damit dem September-Tief von 26,51 Euro. Börsenexperten führen diesen Rückgang auf die anhaltenden Rechtsrisiken zurück, die mit den Klagen in den USA im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat und der Chemikalie PCB stehen. Die Unsicherheit über den Ausgang dieser Rechtsstreitigkeiten belastet die Stimmung der Anleger und wirft einen Schatten auf die jüngsten Kursgewinne der letzten zwei Monate.

Hoffnung auf Grundsatzentscheidung

Trotz der aktuellen Kursschwäche setzt Bayer auf eine mögliche Wende durch eine Entscheidung des höchsten US-Gerichts. Der Konzern hofft auf ein Grundsatzurteil des Supreme Court, das Klarheit in der Frage bringen könnte, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf von Unkrautvernichtern über dem Recht von Bundesstaaten steht. Eine positive Entscheidung könnte Bayer helfen, das Glyphosat-Thema perspektivisch abzuschließen und den Weg für eine Erholung des Aktienkurses ebnen.

Anzeige

Bayer AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bayer AG-Analyse vom 9. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Bayer AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bayer AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bayer AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...