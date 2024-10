Die Aixtron SE, ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, steht vor einem herausfordernden Geschäftsjahr. Analysten der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlung für die Aixtron-Aktie zurückgezogen und das Kursziel deutlich gesenkt. Der Hauptgrund für diese Neubewertung liegt in den trüben Aussichten für das Geschäft mit Leistungshalbleitern, insbesondere im Bereich Siliziumkarbid (SiC).

Schwache Endmärkte belasten Umsatzprognose

Die Umsatzziele für das laufende Jahr beinhalten kurzfristige Aufträge, deren Realisierung angesichts der schwachen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen fraglich erscheint. Experten gehen davon aus, dass Aixtron in diesem Jahr kaum Wachstum verzeichnen wird. Die Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) wurden ebenfalls nach unten korrigiert, was sich in einem neuen Dreijahrestief des Aktienkurses widerspiegelt. Diese Entwicklung unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen im Halbleitersektor und die Notwendigkeit für Aixtron, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Anzeige

Aixtron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Aixtron-Analyse vom 9. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Aixtron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Aixtron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Aixtron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...