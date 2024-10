Die BYD-Aktie erlebt derzeit eine Berg- und Talfahrt an den Börsen. Nach einem beeindruckenden Höhenflug mit einem Kurszuwachs von über 660% in den letzten fünf Jahren, sieht sich der chinesische Elektroautohersteller nun mit einem signifikanten Rücksetzer konfrontiert. Am jüngsten Handelstag verzeichnete das Papier einen Verlust von 9,6% und fiel auf 37,73 USD. Experten führen diese Entwicklung auf technische Übertreibungen und Gewinnmitnahmen zurück, betonen jedoch, dass das langfristige Potenzial der Aktie weiterhin intakt bleibt.

Ausblick und Herausforderungen

Trotz der aktuellen Kurskorrektur zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft von BYD. Die Produktion läuft auf Hochtouren, und das Unternehmen konnte im letzten Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,61% verbuchen. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 12,62 CNY. Allerdings steht BYD vor der Herausforderung, sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten, insbesondere angesichts möglicher Handelsbeschränkungen in wichtigen Absatzmärkten wie den USA.

