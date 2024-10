Der BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc verzeichnete einen Anstieg seines Nettovermögenswertes. Zum Geschäftsschluss am 8. Oktober 2024 betrug der ungeprüfte Nettovermögenswert 617,72 Pence pro Aktie auf Kapitalbasis und 623,29 Pence einschließlich der Erträge des laufenden Jahres. Diese Zahlen spiegeln die solide Performance des Trusts wider und könnten das Interesse der Anleger wecken.

Strategischer Aktienrückkauf durchgeführt

In einem strategischen Schritt hat der Trust am 8. Oktober 2024 einen Aktienrückkauf von 25.000 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 578,35 Pence pro Aktie durchgeführt. Nach Abwicklung dieses Kaufs wird das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens 98.691.640 Stammaktien betragen, wobei 19.237.298 Aktien in der Schatzkammer gehalten werden. Diese Maßnahme könnte darauf abzielen, den Aktienwert zu stützen und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

