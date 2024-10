Die Nemetschek SE-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld bemerkenswert stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 95,95 Euro verzeichnet das Wertpapier nur minimale Schwankungen. Trotz leichter Kursbewegungen im Tagesverlauf, mit einem Tageshoch von 96,70 Euro und einem Tagestief von 95,00 Euro, bleibt die Aktie nahe ihrem Vortagesniveau. Das Handelsvolumen an der XETRA-Börse belief sich auf 14.021 gehandelte Aktien, was auf ein moderates Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten sehen Potenzial

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,526 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 91,50 Euro sehen Analysten noch Luft nach unten, jedoch zeigt der aktuelle Kurs eine positive Abweichung von dieser Einschätzung. Die jüngsten Quartalsergebnisse mit einem Gewinn pro Aktie von 0,36 Euro und einem Umsatz von 227,69 Millionen Euro unterstreichen die solide Performance des Unternehmens in einem herausfordernden Wirtschaftsumfeld.

