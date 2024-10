TotalEnergies SE, der französische Energieriese, setzt verstärkt auf erneuerbare Energien und Digitalisierung, um seine Marktposition zu stärken. Das Unternehmen hat kürzlich eine Partnerschaft mit IBS Software geschlossen, um seine Personallogistik im Irak zu optimieren. Gleichzeitig treibt TotalEnergies sein Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien voran. Ein bemerkenswerter Schritt ist der Abschluss eines Vertrags mit Saint-Gobain zur Lieferung von jährlich 875 GWh Strom aus Wind- und Solaranlagen ab 2026. Zusätzlich plant der Konzern den Erwerb eines 50-prozentigen Anteils an zwei Offshore-Windprojekten in der Nordsee mit einer Gesamtkapazität von 4 GW.

Expansion in neue Märkte

In einer interessanten Entwicklung erwägt TotalEnergies den Einstieg in den Kupferhandel. Diese potenzielle Erweiterung wird durch die steigende Nachfrage nach Kupfer in der Produktion erneuerbarer Energien und der Herstellung von Elektrofahrzeugen angetrieben. Obwohl diese strategischen Manöver bisher begrenzte Auswirkungen auf den Aktienkurs hatten, könnte die Diversifizierungsstrategie in Verbindung mit einer attraktiven Dividendenrendite langfristig positive Effekte auf die Aktienkursentwicklung haben.

