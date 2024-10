Die Adidas-Aktie zeigte sich am Dienstag im XETRA-Handel mit einem leichten Aufwärtstrend. Der Kurs stieg um 0,4 Prozent auf 236,00 Euro, nachdem er in der Spitze sogar 236,20 Euro erreicht hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf 73.694 Aktien, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Prognosen und Analystenmeinungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 1,39 Euro je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die durchschnittliche Analystenbewertung liegt bei 230,92 Euro, knapp unter dem aktuellen Kursniveau. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 3,57 Euro je Aktie, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Trotz der herausfordernden Marktbedingungen zeigt sich die Adidas-Aktie somit widerstandsfähig und bleibt für Investoren interessant.

