Die TeamViewer-Aktie verzeichnete am Mittwochmorgen einen leichten Anstieg und erreichte kurzzeitig 11,67 EUR, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht. Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 16,24 EUR, das am 13. Oktober 2023 erreicht wurde. Die Diskrepanz zum Höchststand beträgt derzeit knapp 40 Prozent, was auf eine anhaltende Herausforderung für den Softwareanbieter hindeutet.

Analysten sehen Potenzial trotz gedämpfter Erwartungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr ein Ergebnis je Aktie von 0,871 EUR. Die DZ Bank hat TeamViewer kürzlich in ihre Favoritenliste aufgenommen und sieht den fairen Wert bei 20 EUR. Interessanterweise wurde der Marktkonsens für 2024 zuletzt nach unten korrigiert, was laut Analysten eine "recht niedrige Messlatte" darstellt. Dies könnte Raum für positive Überraschungen bieten, insbesondere angesichts der aktuellen Bewertung des Unternehmens.

