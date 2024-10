Der europäische Zuckerkonzern Südzucker verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 einen massiven Gewinnrückgang. Das operative Ergebnis sank um beachtliche 63 Prozent auf 114 Millionen Euro, verglichen mit 310 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die ungünstigen Bedingungen am Zuckermarkt und gestiegene Produktionskosten zurückzuführen. Der Konzernumsatz blieb mit etwa 2,54 Milliarden Euro nahezu unverändert. Als Reaktion auf diese Zahlen passte Südzucker seine Jahresprognose nach unten an, was zu deutlichen Kursverlusten der Aktie führte.

Ausblick und Herausforderungen

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten hält Südzucker an seiner Prognose fest, im Gesamtjahr ein operatives Ergebnis zwischen 175 und 275 Millionen Euro zu erzielen. Die Herausforderungen bleiben jedoch bestehen: Neben dem Kerngeschäft Zucker verzeichnete auch die Biosprit-Tochter CropEnergies aufgrund niedrigerer Ethanolpreise Einbußen. Lediglich die Bereiche Frucht und Spezialitäten konnten zulegen. Angesichts dieser Entwicklungen bleibt abzuwarten, wie der Konzern die aktuellen Marktbedingungen meistern und seine Position als führender europäischer Zuckerproduzent behaupten wird.

Anzeige

Suedzucker-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Suedzucker-Analyse vom 10. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Suedzucker-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Suedzucker-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Suedzucker: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...