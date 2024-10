Im August 2023 begann das indische Enforcement Directorate (ED) mit seinen Ermittlungen zu einem mutmaßlichen internationalen Drogenring, dessen Wirkungsbereich sich durch die Nutzung verschiedenste Kryptowährungen erheblich vereinfachte und sich im Laufe der Zeit rasch erweiterte. Acht Monate später wurde Parvinder Singh, der mit Banmeet Singh in Verbindung stehen soll, in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI) verhaftet. Bild: Unsplash Die Kryptowährungen ...

