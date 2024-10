Die Varta-Aktie erlebt eine bemerkenswerte Renaissance an der Börse. Innerhalb weniger Tage hat sich der Kurs des Batterieherstellers mehr als verdreifacht und kletterte am Donnerstag um weitere 29 Prozent auf 4,34 Euro. Diese fulminante Erholungsrally wurde durch eine Reihe positiver Nachrichten befeuert: Neben einer kurzfristigen Brückenfinanzierung wurden wesentliche Verträge mit Investoren abgeschlossen, was einen wichtigen Meilenstein im Sanierungskonzept darstellt. Besonders elektrisierend wirkte die Ankündigung einer Mehrheitsbeteiligung des Sportwagenherstellers Porsche an der Varta-Tochter V4Drive Battery GmbH.

Kontroverse um Restrukturierungsplan bleibt

Trotz der euphorischen Marktreaktion bleibt der Restrukturierungsplan nicht unumstritten. Kritiker bemängeln insbesondere die Behandlung der Altaktionäre, die bei der Sanierung leer ausgehen könnten. Dennoch sehen Analysten die jüngsten Entwicklungen als

