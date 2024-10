Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete am Dienstag im XETRA-Handel leichte Verluste. Trotz positiver Analysteneinschätzungen und einer optimistischen Dividendenprognose für das laufende Jahr tendierte der Kurs nach unten. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 95,80 EUR, was einem Minus von 1,0 Prozent entspricht. Zwischenzeitlich wurde sogar ein Tagestief von 95,30 EUR erreicht.

Steigende Beteiligung von BlackRock

Interessanterweise meldete der Investmentriese BlackRock eine Erhöhung seiner Beteiligung an Nemetschek. Der Stimmrechtsanteil stieg auf 5,38 Prozent, was das wachsende Interesse institutioneller Anleger an dem Softwareunternehmen unterstreicht. Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt die langfristige Perspektive für Nemetschek positiv, was sich auch in den Erwartungen für die kommende Dividendenzahlung widerspiegelt.

Anzeige

Nemetschek-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nemetschek-Analyse vom 10. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Nemetschek-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nemetschek-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nemetschek: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...