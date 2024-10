Die Siemens Energy Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz des jüngsten Höchststandes von 35,79 Euro am 9. Oktober 2024 fiel der Kurs auf 34,67 Euro, was einem Minus von 2,7 Prozent entspricht. Dennoch zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,063 Euro pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Positive Geschäftsentwicklung trotz kurzfristiger Kursschwankungen

Trotz des aktuellen Kursrückgangs verzeichnete Siemens Energy im vergangenen Quartal eine beachtliche Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent auf 8,80 Milliarden Euro. Der Verlust pro Aktie konnte von -3,42 Euro im Vorjahresquartal auf -0,16 Euro reduziert werden. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 0,345 Euro je Aktie. Diese positiven Entwicklungen unterstreichen das Potenzial der Siemens Energy Aktie, ungeachtet kurzfristiger Marktschwankungen.

