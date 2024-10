Die Deutsche Boerse-Aktie verzeichnete am Mittwoch Kursschwankungen im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn notierte die Aktie bei 212,10 EUR, sank jedoch im Laufe des Tages auf ein Tagestief von 210,10 EUR. Trotz des Rückgangs bleibt die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 212,90 EUR, das am 3. Oktober 2024 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 213,00 EUR an.

Ausblick auf Dividende und Gewinn

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 4,06 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 3,80 EUR im Jahr 2023 darstellt. Zudem wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn von 10,52 EUR je Aktie erwartet. Die Veröffentlichung der Q3 2024-Finanzergebnisse ist für den 22. Oktober 2024 geplant, [...]

