Die Aktie des Anlagenbauers GEA verzeichnete am Freitag einen beachtlichen Anstieg und erreichte kurzzeitig ein neues Hoch seit Januar 2022. Der Kurs kletterte bis auf die 48-Euro-Marke, was nur knapp unter dem Höchststand von 2016 lag. Auslöser für diesen Kurssprung war eine Anhebung der Gewinnprognose für das kommende Jahr. GEA plant nun für 2024 mit einer operativen Marge (EBITDA) im Bereich von 15,4 bis 15,6 Prozent, was deutlich über der zuvor genannten Spanne liegt.

Positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Die optimistische Prognose basiert auf einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs konnte GEA das vorläufige EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen auf 217 Millionen Euro steigern. Besonders hervorzuheben ist der Auftragseingang, der auf 1,301 Milliarden Euro anstieg und von einem starken Basisgeschäft getragen wurde. Diese positiven Ergebnisse unterstreichen die erfolgreiche Umsetzung der kürzlich vorgestellten "Mission 30"-Strategie, die auf eine weitere Steigerung der Konzernprofitabilität abzielt.

