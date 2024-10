Die Lufthansa-Tochter Eurowings plant, ihr Angebot am Flughafen Hamburg deutlich zu reduzieren. Für das Jahr 2025 sollen über 1.000 Flüge aus dem Programm genommen werden, darunter die innerdeutsche Verbindung nach Köln-Bonn sowie sechs weitere Ziele in Europa und Nordafrika. Als Grund für diese Entscheidung nennt Eurowings-Chef Jens Bischof die hohe Kostenbelastung an deutschen Flughäfen, insbesondere die geplante Erhöhung der Flughafenentgelte in Hamburg.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Die Ankündigung von Eurowings folgt auf ähnliche Maßnahmen anderer Fluggesellschaften und könnte sich negativ auf den Aktienkurs der Lufthansa auswirken. Am Freitagmorgen zeigte die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel nur geringe Bewegung und notierte bei 6,49 EUR. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 7,27 EUR. Die Entwicklung im Luftfahrtsektor bleibt angesichts steigender Kosten und regulatorischer Herausforderungen weiterhin unter genauer Beobachtung der Investoren.

