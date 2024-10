Die US-Großbank Wells Fargo verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen Gewinnrückgang, der jedoch die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Nettogewinn sank im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn pro Aktie von 1,42 Dollar entspricht. Trotz des Rückgangs übertraf das Ergebnis die durchschnittlichen Prognosen der Experten, die bei 1,28 Dollar pro Aktie lagen. Der Umsatz des Finanzinstituts belief sich auf 20,37 Milliarden Dollar, was einem leichten Rückgang von 2,4 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Investmentbanking als Lichtblick

Bemerkenswert ist, dass die hauseigene Investmentbank von Wells Fargo eine positive Entwicklung verzeichnete. Die gestiegenen Einnahmen in diesem Geschäftsbereich trugen dazu bei, den Gewinnrückgang abzumildern. Dieser Erfolg im Investmentbanking unterstreicht die Bedeutung einer diversifizierten Geschäftsstrategie in Zeiten sinkender Zinserträge und verdeutlicht die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an sich verändernde Marktbedingungen.

Anzeige

Wells Fargo-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wells Fargo-Analyse vom 11. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Wells Fargo-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wells Fargo-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Wells Fargo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...