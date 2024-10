Die Siltronic-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursrückgang im XETRA-Handel. Der Wert des Waferherstellers fiel zeitweise um 2,6 Prozent auf 63,50 Euro, nachdem er bei 64,90 Euro in den Handel gestartet war. Trotz des aktuellen Rückschlags zeigen sich Marktbeobachter weiterhin zuversichtlich und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 Euro, was einer potenziellen Steigerung von über 33 Prozent entspräche. Das Unternehmen steht vor einem anspruchsvollen Geschäftsjahr 2024, nachdem es im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von knapp 13 Prozent auf 351,30 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete.

Herausforderndes Geschäftsumfeld

Der Gewinn pro Aktie sank von 1,83 Euro auf 0,73 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 0,862 Euro. Die Dividendenprognose liegt bei 0,628 Euro, was einen Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 1,20 Euro im Vorjahr darstellt. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das mittlere Kursziel der Analysten bei 85,00 Euro, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet.

