Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie verzeichnete kürzlich Schwankungen im XETRA-Handel. Der Kurs fiel zeitweise auf 6,00 EUR, was einem Rückgang von 1,1 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 7,70 EUR je Aktie, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 7,98 EUR, das am 18.04.2024 erreicht wurde, liegt der derzeitige Kurs etwa 24 Prozent niedriger.

Positive Geschäftsentwicklung erwartet

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie. Dies würde eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Zudem erwarten Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,236 EUR, verglichen mit 0,050 EUR im Jahr 2023. Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigten bereits positive Tendenzen: Der Umsatz stieg um 4,49 Prozent auf 907,00 Millionen EUR, während ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR verzeichnet wurde.

