Die Nordex-Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung an der Börse. Zu Beginn notierte das Papier bei 13,34 EUR, schwankte im Tagesverlauf zwischen 12,93 EUR und 13,36 EUR und schloss schließlich mit einem leichten Minus von 0,5 Prozent bei 13,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 325.252 Aktien. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt das Kursziel von Analysten mit durchschnittlich 19,37 EUR deutlich über dem aktuellen Niveau, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Finanzergebnisse und Zukunftsaussichten

Im jüngsten Quartalsbericht verzeichnete Nordex eine beachtliche Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Milliarden EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Obwohl das Unternehmen noch keinen Gewinn verbuchen konnte, verbesserte sich das Ergebnis je Aktie von -0,36 EUR im Vorjahr auf 0,00 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,097 EUR je Aktie, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 14. November 2024 erwartet.

