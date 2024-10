Die Sartorius vz-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse Frankfurt. Trotz eines Rückgangs des Umsatzes im zweiten Quartal 2024 konnte das Wertpapier des Göttinger Laborausrüsters einen Kursanstieg von 1,7 Prozent auf 239,80 Euro verbuchen. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 240,80 Euro, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.

Analysten optimistisch trotz gedämpfter Quartalszahlen

Obwohl der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,39 Euro auf 0,35 Euro sank, zeigen sich Analysten weiterhin zuversichtlich. Sie prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 4,04 Euro je Aktie und setzen das mittlere Kursziel bei 253,55 Euro an. Diese positive Einschätzung basiert auf der Erwartung einer Erholung in den kommenden Quartalen und der soliden Marktposition von Sartorius im Bereich der Laborausrüstung und Biotechnologie.

