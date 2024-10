Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnete am Donnerstag einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 497,30 Euro an der XETRA-Börse. Trotz der jüngsten verheerenden Hurrikans in den USA, die potenziell hohe Versicherungsansprüche nach sich ziehen könnten, bleibt die Stimmung der Anleger positiv. Das Tageshoch wurde bei 497,90 Euro markiert, was nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 501,00 Euro liegt.

Ausblick auf Quartalszahlen

Analysten prognostizieren für das dritte Quartal 2024 solide Ergebnisse. Die Veröffentlichung der Zahlen wird für den 7. November erwartet. Experten setzen den erwarteten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2024 auf 47,05 Euro fest. Dies unterstreicht das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber globalen Herausforderungen und dessen Fähigkeit, auch in turbulenten Zeiten profitabel zu wirtschaften.

