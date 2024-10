Die Geely Automobile Aktie zeigt sich am aktuellen Handelstag volatil, tendiert jedoch insgesamt nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verzeichnete das Wertpapier zeitweise Verluste von über einem Prozent und fiel auf 1,50 Euro. Trotz leichter Erholungsversuche bleibt die Stimmung gedrückt. Der Handelsumsatz belief sich auf mehrere tausend Aktien, was auf ein moderates Interesse der Anleger hindeutet.

Langfristige Perspektiven im Fokus

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 1,63 Euro, das im Oktober 2024 erreicht wurde, müsste die Aktie noch deutlich zulegen, um dieses Niveau wieder zu erreichen. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,371 CNY je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Die Experten erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,23 CNY je Anteilsschein. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

