Die Cancom SE-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld. Während der Kurs am Vormittag leicht zulegte, gab er am Nachmittag nach und notierte bei 26,50 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 0,6 Prozent. Trotz dieser Schwankungen bleibt das Papier deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 34,00 Euro, das am 5. Juli 2024 erreicht wurde. Allerdings liegt der aktuelle Kurs auch weit über dem 52-Wochen-Tief von 21,26 Euro vom Oktober 2023.

Analysten sehen Potenzial

Experten zeigen sich für die Zukunft der Cancom SE-Aktie optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,30 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn von 1,37 Euro je Aktie. Zudem dürfte sich die Dividende voraussichtlich auf 1,05 Euro je Aktie belaufen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde.

