Die Ceconomy AG, Mutterkonzern von Media Markt und Saturn, verzeichnete in den letzten Tagen einen spürbaren Kursrückgang. Am 11. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 3,06 Euro, was einem Minus von 4,08% zum Vortag entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich der Elektronikhandelsriese innovationsfreudig: CEO Karsten Wildberger erwägt den Verkauf von Elektroautos in deutschen Filialen, um das Produktportfolio zu erweitern und neue Kundengruppen zu erschließen.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Euro bleibt Ceconomy ein bedeutender Player im Einzelhandelssektor. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,07 deutet auf eine potenzielle Unterbewertung hin, während das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,41 im Branchenvergleich attraktiv erscheint. Anleger sollten die kommenden Quartalszahlen aufmerksam verfolgen, um die Auswirkungen der Expansionsstrategie auf die finanzielle Performance zu bewerten.

