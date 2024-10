Die Alphabet Inc. C Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen robust. Am 12. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 164,52 USD, was einem leichten Anstieg von 0,82% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 1,84% verzeichnet die Aktie auf Jahressicht ein beachtliches Plus von 15,69%. Diese Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Technologieriesen in einem volatilen Marktumfeld.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Alphabet Inc. C zeigen ein differenziertes Bild. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 2,99 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,45 deutet die Bewertung auf ein attraktives Preisniveau hin. Besonders hervorzuheben ist das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,03, was auf eine solide Finanzsituation und effizientes Cashflow-Management hinweist.

