Die Haidilao International Holding Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen einen leichten Kursrückgang. Am 11. Oktober schloss die Aktie bei 1,98 Euro, was einem Minus von 0,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz des aktuellen Abwärtstrends weist das Unternehmen bemerkenswerte Finanzkennzahlen auf. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,27 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 1,23 scheint die Aktie derzeit unterbewertet zu sein.

Aussichten für Investoren

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,25 prognostiziert. Besonders beachtenswert ist die für 2024 erwartete Dividendenrendite von 156,00%, die für Anleger äußerst attraktiv sein könnte. Trotz der jüngsten Kursschwäche bleibt abzuwarten, ob diese starken Fundamentaldaten in naher Zukunft zu einer positiven Kursentwicklung führen werden.

