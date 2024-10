Die New Work SE, bekannt für ihre Business-Netzwerk-Plattform XING, zeigt sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld relativ stabil. Der Aktienkurs lag am 11. Oktober bei 64,00 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,16% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz der Herausforderungen im Tech-Sektor konnte die Aktie im letzten Monat um 0,16% zulegen. Dies deutet auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hin, obwohl die Performance im Jahresvergleich mit einem Minus von 33,68% zu wünschen übrig lässt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant New Work eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,52% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2024 mit 30,09 prognostiziert, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 5,80 liegt - ein Wert, der im breiteren Marktkontext als attraktiv gelten kann.

