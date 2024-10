Die Henkel vz-Aktie zeigte in den letzten Handelstagen eine volatile Entwicklung an der XETRA-Börse. Am 12. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 82,52 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,07% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen verzeichnet die Aktie im Jahresvergleich ein Plus von beachtlichen 21,19%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 14,7 Milliarden EUR.

Dividendenaussichten für Anleger

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Henkel eine Dividende von 1,85 EUR je Aktie auszuschütten, was einer Dividendenrendite von 2,56% entspricht. Diese Ankündigung dürfte für dividendenorientierte Investoren von besonderem Interesse sein, da sie die Attraktivität der Henkel vz-Aktie als Anlageoption unterstreicht.

