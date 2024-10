Die Eisai Aktie zeigt sich in jüngster Zeit relativ stabil. Zum Handelsschluss am 12. Oktober 2024 notierte sie bei 33,71 EUR, was einer leichten Zunahme von 0,12% im letzten Monat entspricht. Trotz des beträchtlichen Jahresverlustes von 36,69% liegt der aktuelle Kurs immerhin 43,06% über dem 52-Wochen-Tief. Dies deutet auf eine gewisse Erholung hin, obwohl die Aktie noch weit vom Jahreshoch entfernt ist.

Finanzkennzahlen im Fokus

Bemerkenswert ist das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,18, das auf eine mögliche Unterbewertung hindeuten könnte. Die Dividendenrendite für 2024 wird mit 2,24% angegeben, was für Anleger interessant sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,42 für das laufende Jahr zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum Umsatz moderat bewertet ist.

