Die Grenke AG verzeichnet eine deutliche Belebung ihrer Geschäftsdynamik, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. Das Leasing-Unternehmen konnte in den letzten Wochen ein starkes Neugeschäft verbuchen, was die Anleger optimistisch stimmt. Die Margenentwicklung zeigt sich ebenfalls erfreulich, was die positive Grundstimmung weiter verstärkt. Am 11. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 25,83 Euro, was einem Anstieg von 0,29% gegenüber dem Vortag entspricht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Grenke beläuft sich auf 1,2 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,47 Euro je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 2,18% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 12,73 angegeben, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als moderat einzustufen ist.

