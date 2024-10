Die Pfeiffer Vacuum Technology AG zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld robust. Am 12. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 153,90 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,06% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz eines monatlichen Verlusts von 0,58% konnte das Unternehmen im Jahresvergleich ein Plus von 5,12% verzeichnen. Diese Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Vakuumtechnologie-Spezialisten in einem volatilen Marktumfeld.

Solide Finanzkennzahlen stützen Aktienkurs

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Pfeiffer Vacuum untermauern die stabile Position des Unternehmens. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,19 für 2024 und einer attraktiven Dividendenrendite von 4,75% bleibt die Aktie für Anleger interessant. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 13,66 deutet auf eine angemessene Bewertung hin und spiegelt die solide Finanzlage des Unternehmens wider.

