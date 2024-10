Die TJX Companies Aktie zeigt sich am 12. Oktober 2024 weiterhin in einer robusten Position. Mit einem aktuellen Kurs von 103,71 EUR hat das Wertpapier zwar im letzten Monat leicht um 1,39% nachgegeben, verzeichnet aber im Jahresvergleich ein beachtliches Plus von 23,29%. Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie am 10. Oktober die wichtige 100-Tage-Linie überschritten hat, was als positives Signal gewertet werden kann.

Solide Finanzkennzahlen trotz hoher Bewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von 117,3 Milliarden EUR bleibt TJX ein Schwergewicht im Einzelhandelssektor. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 24,27 angegeben, was auf eine relativ hohe Bewertung hindeutet. Dennoch unterstreicht die für 2024 prognostizierte Dividende von 1,33 EUR je Aktie bei einer Rendite von 1,53% die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

