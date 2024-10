Die Expedia-Aktie zeigt in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,94% am 12. Oktober 2024 auf 136,78 EUR, konnte das Wertpapier des weltweit größten Online-Reisebüros ein neues 6-Monats-Hoch erreichen. Am 9. Oktober 2024 kletterte der Kurs auf 139,12 EUR, was das anhaltende Interesse der Investoren an dem Unternehmen unterstreicht. Die positive Tendenz spiegelt sich auch in der Jahresentwicklung wider, bei der die Aktie einen beeindruckenden Zuwachs von 40,16% verzeichnete.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 17,2 Milliarden EUR präsentiert sich Expedia als solides Unternehmen im Internetkommerzsektor. Besonders erwähnenswert ist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,39, welches auf eine moderate Bewertung hindeutet. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Aktie trotz des jüngsten Höhenflugs noch 8,57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert, was Raum für potenzielle Kurssteigerungen lässt.

