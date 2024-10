Die Ares Capital Corporation zeigt sich weiterhin als zuverlässiger Dividendenzahler an der NASDAQ. Trotz der aktuellen Marktvolatilität hält das Unternehmen an seiner attraktiven Ausschüttungspolitik fest. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 1,92 EUR je Aktie erwartet, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 9,44% entspricht. Diese überdurchschnittliche Rendite macht die Aktie besonders für einkommensorientierte Anleger interessant.

Solide Finanzkennzahlen trotz hoher Bewertung

Die jüngsten Finanzkennzahlen von Ares Capital zeigen ein gemischtes Bild. Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 8,76 vergleichsweise niedrig ausfällt, deutet das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 5,89 auf eine eher hohe Bewertung hin. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 19,47 EUR, was einem Anstieg von 6,63% im Jahresvergleich entspricht.

