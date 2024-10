Die EPR Properties Aktie verzeichnete in den letzten Tagen einen leichten Kursrückgang. Am 12. Oktober schloss die Aktie bei 44,01 EUR, was einem Rückgang von 0,11% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 9,82% weiterhin in einer positiven Entwicklung. Besonders bemerkenswert ist die attraktive Dividendenrendite, die für das laufende Geschäftsjahr 2024 mit 7,76% angegeben wird.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für Anleger interessant sind auch die aktuellen finanziellen Kennzahlen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2024 mit 18,28 prognostiziert, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 7,45 liegt. Diese Werte deuten auf eine moderate Bewertung der Aktie hin. Angesichts der stabilen Dividende und der soliden Finanzkennzahlen bleibt EPR Properties für Anleger, die an Immobilien-Investmentgesellschaften interessiert sind, weiterhin eine beachtenswerte Option.

