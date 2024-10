Die Redwood Trust Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen leicht rückläufig. Am 12. Oktober schloss die Aktie bei 6,80 EUR, was einem Tagesverlust von 0,15% entspricht. Über den letzten Monat betrachtet, verzeichnete das Wertpapier einen Rückgang von 2,02%. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche liegt der Kurs immer noch 24,54% über seinem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet.

Hohe Dividendenrendite als Lichtblick

Ein besonderes Augenmerk verdient die Dividendenpolitik von Redwood Trust. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 0,653333 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer beachtlichen Dividendenrendite von 9,69%, die für einkommensorientierte Anleger besonders attraktiv sein könnte. Angesichts des aktuellen Marktumfelds bleibt abzuwarten, wie sich diese hohe Ausschüttungsquote auf die zukünftige Geschäftsentwicklung auswirken wird.

