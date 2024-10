Die Atkore Aktie zeigt sich in der jüngsten Zeit bemerkenswert widerstandsfähig. Am 12. Oktober verzeichnete das Wertpapier einen Kursanstieg von 1,80% auf 87,13 USD, was das wachsende Vertrauen der Anleger widerspiegelt. Trotz eines herausfordernden Jahres mit einem Rückgang von 42,36% im Jahresvergleich, konnte die Aktie in den letzten 30 Tagen um erfreuliche 4,74% zulegen. Diese positive Entwicklung deutet auf eine mögliche Trendwende hin.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden Euro positioniert sich Atkore als solider Akteur im Bereich der Elektro- und Infrastrukturprodukte. Besonders bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,14, welches auf eine potenzielle Unterbewertung hinweisen könnte. Zudem liegt das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 3,54, was im Branchenvergleich als attraktiv gilt und die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

