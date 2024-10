Die Blackstone Mortgage Trust Aktie zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld relativ stabil. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 0,19% am 12. Oktober 2024 auf 16,17 EUR, bleibt die Dividendenrendite mit prognostizierten 12,21% für das laufende Geschäftsjahr äußerst attraktiv. Die Immobilienfinanzierungsgesellschaft plant, eine Dividende von 2,28 EUR je Aktie auszuschütten, was Anleger in Zeiten niedriger Zinsen besonders interessieren dürfte.

Fundamentaldaten im Fokus

Die aktuellen Fundamentaldaten der Blackstone Mortgage Trust Aktie präsentieren sich solide. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,39 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,12 erscheint die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet. Allerdings sollten Investoren die anhaltenden Herausforderungen im Immobilienmarkt im Auge behalten, die sich möglicherweise auf das zukünftige Geschäft auswirken könnten.

