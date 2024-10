DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: ISX ist Schrittmacher bei Verbraucherschutz und effektiver Betrugsbekämpfung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/13.10.2024/08:00) - Die Welt des Open Banking erlebt dank technologischer Fortschritte und verbesserter Regulierung eine rasante Entwicklung. ISX Financial EU Plc (("ISXPlc" ISIN: CY0200861017)) sieht in den neuen Gesetzen, die auf verstärkten Verbraucherschutz und effektive Betrugsbekämpfung abzielen, einen entscheidenden Schritt zur Förderung einer breiten Akzeptanz.

In Europa führt die geplante PSD3-Verordnung (Payment Services Directive 3) signifikante Neuerungen im Bereich der Zahlungsdienste und des Wettbewerbs ein. Parallel dazu arbeitet in Großbritannien die Financial Conduct Authority (FCA) an weiteren richtungsweisenden Richtlinien. Beide Regulierungssysteme verfolgen das gemeinsame Ziel, datengetriebene Innovationen, wie sie von ISXPlc entwickelt werden, voranzutreiben.

Diese regulatorischen Anpassungen markieren einen Wendepunkt in der Open-Banking-Landschaft. Sie schaffen nicht nur einen sichereren Rahmen für Verbraucher, sondern öffnen auch Türen für innovative Finanzdienstleister. ISXPlc sieht darin eine Chance, seine fortschrittlichen Lösungen in einem zunehmend vertrauenswürdigen und wettbewerbsfähigen Markt zu etablieren.

Wegweisende Regulierungen revolutionieren Open Banking

Die Zukunft des Open Banking wird durch innovative regulatorische Rahmenbedingungen neu gestaltet. Die PSD3-Richtlinie, als Nachfolgerin der PSD2, treibt Innovationen im Zahlungsverkehr voran und verstärkt gleichzeitig den Verbraucherschutz. Ab 2027 werden strengere Sicherheitsmaßnahmen und Transparenzanforderungen für Zahlungsdienstleister gelten, mit besonderem Fokus auf Nutzerauthentifizierung und Integritätssicherung von Transaktionen.

Parallel dazu spielt die FIDA-Verordnung (Financial Data Access) eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des offenen Finanzwesens in der EU. Sie verpflichtet Finanzinstitute zum Austausch von Kundendaten mit Drittanbietern auf Anfrage und definiert technische Standards sowie Governance-Regeln. FIDA erweitert den Datenaustausch über Kontoinformationen hinaus auf Bereiche wie Kredite, Anlagen und Versicherungen, was sie zum Kernstück des Open Banking macht.

Die Payment Services Regulation (PSR) ergänzt dieses Regelwerk, indem sie technische Aspekte wie Authentifizierung, Schnittstellen und Sicherheitsstandards für Zahlungsdienste reguliert.

Im Vereinigten Königreich arbeitet der JROC, eine Kooperation zwischen der Financial Conduct Authority (FCA) und anderen Aufsichtsbehörden, an der Entwicklung einer robusten Aufsicht und klarer Richtlinien für Open Banking.

ISX Financial sieht in diesen regulatorischen Entwicklungen eine Chance, seine innovativen Lösungen in einem zunehmend vertrauenswürdigen und wettbewerbsfähigen Markt zu etablieren und voranzutreiben.

Kampf gegen APP-Betrug durch innovative Sicherheitsmaßnahmen

Die Bekämpfung von Betrug bei autorisierten Push-Zahlungen (APP) stellt eine der größten Herausforderungen im modernen Zahlungsverkehr dar. Betrüger setzen zunehmend auf raffinierte Social-Engineering-Taktiken, um arglose Verbraucher zur Überweisung an gefälschte Konten zu verleiten. Als Reaktion darauf haben sowohl die PSD3 als auch die FCA robuste Gegenmaßnahmen entwickelt.

Zu den Kernstrategien gehören: Implementierung der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zur Sicherstellung, dass nur berechtigte Nutzer Zugriff auf Zahlungskonten erhalten Einführung von Echtzeit-Benachrichtigungen, die Verbraucher umgehend über verdächtige Aktivitäten informieren und schnelle Reaktionen ermöglichen

ISX Financial EU Plc (ISXPlc) sieht die aktuellen britischen PSR-Bestimmungen zum APP-Betrug als unzureichend in Bezug auf die Verantwortung des Verbrauchers als Zahler an. Das Unternehmen prognostiziert jedoch eine zukünftige Überarbeitung dieser Regelungen, die eine ausgewogenere Verteilung der Verantwortung zwischen Verbraucher und Zahlungsempfänger anstrebt.

Diese Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes zur Betrugsbekämpfung, der sowohl technologische Innovationen als auch regulatorische Anpassungen umfasst.

ISXPlc revolutioniert Zahlungsverkehr mit KI-gestützter Open-Banking-Lösung

ISXPlc setzt mit PaidBy® neue Maßstäbe im Open Banking. Diese innovative Plattform ermöglicht Echtzeit-Transaktionen und automatisierte Abgleichprozesse, wodurch der Zahlungsverkehr signifikant optimiert wird. PaidBy® integriert fortschrittliche Sicherheitsprotokolle und ein transparentes Abgleichsystem, um Fehler und Betrugsrisiken für Unternehmen und Kunden zu minimieren.

Im Vergleich dazu fokussiert sich Plaid Inc., ein weiterer wichtiger Akteur im FinTech-Sektor, primär auf den sicheren Datenaustausch zwischen Finanzinstituten und FinTechs.

Die jüngsten Fortschritte im Open Banking, gefördert durch regulatorische Anpassungen und Technologien wie PaidBy®, ebnen den Weg für sichere und nutzerfreundliche Zahlungslösungen. Die anhaltende Kooperation zwischen Aufsichtsbehörden und Finanzdienstleistern gewährleistet dabei den Schutz und die Aufklärung der Verbraucher in einer zunehmend digitalisierten Finanzwelt.

----------

Lassen Sie sich in den Verteiler für ISX Financial oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler ISX Financial " oder "Nebenwerte".

ISX Financial https://www.isx.financial

Quellen: ¹ https://www.cash.at/handel/news/payment-betrugspraevention-banken-vor-neuen-herausforderungen-30496 ² https://blogs.pwc.de/de/insurance-news/article/243634/ financial-data-access-fida-umfassende-regulierung-des-datenaustausches-in-der-finanzbranche-steht-bevor/ ³ https://www.youtube.com/watch?v=EzNyc5QrZko

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der ISX Financial existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ISX Financial. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der ISX Financial vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 13, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)