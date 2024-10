Die Baloise-Holding Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung im aktuellen Marktumfeld. Zum Handelsschluss am 12. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 187,05 EUR, was einen minimalen Rückgang von 0,05% zum Vortag darstellt. Trotz dieses leichten Dämpfers zeigt sich im Monatsverlauf ein erfreulicher Aufwärtstrend von 1,99%. Besonders beeindruckend ist die Jahresperformance: Mit einem Plus von 38,30% hat die Baloise-Aktie eine außerordentlich positive Entwicklung hingelegt.

Dividendenrendite im Fokus

Für Anleger besonders interessant: Baloise-Holding plant im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 7,70 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer attraktiven Dividendenrendite von 5,55%, die in der aktuellen Niedrigzinsphase für viele Investoren verlockend sein dürfte. Trotz des leichten Kursrückgangs bleibt die Aktie mit 28,92% über ihrem 52-Wochen-Tief und bietet somit weiterhin interessante Perspektiven für langfristig orientierte Anleger.

