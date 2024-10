Die Meta Platforms Aktie verzeichnet weiterhin beeindruckende Zugewinne. In den letzten vier Wochen konnte der Kurs um satte 15,19% zulegen, was die anhaltende Stärke des Technologieriesen unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist die Jahresperformance: Mit einem Plus von 49,67% hat sich der Wert des Unternehmens innerhalb der letzten zwölf Monate nahezu verdoppelt.

Fundamentaldaten im Fokus

Trotz des starken Kursanstiegs bleiben die Fundamentaldaten der Meta-Aktie solide. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,42 deutet auf eine moderate Bewertung hin. Zudem zahlt Meta im laufenden Geschäftsjahr eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,36% entspricht. Diese Kennzahlen unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens in einem dynamischen Marktumfeld.

