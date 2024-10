Die Aktie von Berkshire Hathaway verzeichnete am 12. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Anstieg von 1,32% und schloss bei 691.500,00 USD. Dieser Kurssprung unterstreicht die positive Entwicklung des Unternehmens in den letzten Monaten. Im Jahresvergleich konnte die Aktie sogar um beeindruckende 31,21% zulegen, was das wachsende Vertrauen der Investoren in die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett widerspiegelt.

Fundamentaldaten im Fokus

Die aktuellen Fundamentaldaten von Berkshire Hathaway zeigen sich ebenfalls robust. Mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,78 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,98 präsentiert sich die Aktie als attraktive Anlagemöglichkeit. Diese Kennzahlen deuten auf eine solide finanzielle Basis hin und könnten für langfristig orientierte Anleger von Interesse sein.

