Die Glencore Aktie verzeichnete in den letzten Wochen einen leichten Rückgang, trotz solider Fundamentaldaten des Unternehmens. Am 12. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 5,053 EUR, was einem Monatsverlust von 2,85% entspricht. Dennoch bleibt Glencore mit einer Marktkapitalisierung von 61,7 Milliarden EUR einer der führenden Akteure im globalen Rohstoffsektor. Bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,28, was auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hindeutet.

Dividende und Cashflow bleiben stabil

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Glencore eine Dividende von 0,13 EUR je Aktie, was einer Rendite von 2,36% entspricht. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 5,57, was im Branchenvergleich als positiv bewertet werden kann. Diese Kennzahlen unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens trotz der aktuellen Kursschwäche.

