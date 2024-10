Die Morphosys AG, ein führendes Biopharma-Unternehmen, zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld bemerkenswert stabil. Der Aktienkurs lag am 11. Oktober bei 67,75 EUR und blieb damit gegenüber dem Vortag unverändert. Im Monatsvergleich verzeichnete die Aktie einen leichten Anstieg von 0,30%. Beeindruckend ist die Jahresperformance mit einem Plus von 182,76%, was das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsperspektiven des Unternehmens widerspiegelt.

Finanzkennzahlen und Ausblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden EUR und einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,41 erscheint die Morphosys-Aktie derzeit attraktiv bewertet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 187,00 EUR je Aktie prognostiziert, was einer Dividendenrendite von 3,63% entspricht. Diese Zahlen unterstreichen das Potenzial von Morphosys als interessante Option für Anleger im Biotech-Sektor.

