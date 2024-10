Die Cintas-Aktie erreichte am 9. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Meilenstein mit einem neuen Allzeithoch von 190,95 EUR. Dieser Höhenflug unterstreicht die robuste Performance des Unternehmens in den letzten Monaten. Allerdings folgte auf diesen Höchststand eine leichte Kurskorrektur. Am 12. Oktober notierte die Aktie bei 189,58 EUR, was einem geringfügigen Rückgang von 0,09% gegenüber dem Vortag entspricht.

Positive Entwicklung trotz leichter Schwankungen

Trotz der jüngsten Kurskorrektur zeigt die Cintas-Aktie eine insgesamt positive Entwicklung. Im Monatsvergleich konnte sie um 2,53% zulegen, während sie im Jahresvergleich sogar ein beeindruckendes Plus von 57,10% verzeichnete. Mit einer Marktkapitalisierung von 76,7 Milliarden EUR bleibt Cintas ein Schwergewicht im Bereich der Unternehmensdienstleistungen und Berufskleidung.

Cintas Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...