Tesla plant für den 10. Oktober ein bahnbrechendes Robotaxi-Event in Los Angeles, das laut Unternehmenschef Elon Musk als "Ereignis für die Geschichtsbücher" in die Annalen eingehen soll. Diese Ankündigung hat bei Anlegern große Erwartungen geweckt und könnte einen neuen Abschnitt in der Unternehmensgeschichte einläuten. Allerdings wirft der überraschende Abgang des Chief Information Officers kurz vor dem Event Fragen auf und dämpft die Euphorie.

Herausforderungen im europäischen Markt

Während Tesla seine Zukunftsvision präsentiert, sieht sich das Unternehmen in Europa mit wachsender Konkurrenz konfrontiert. Insbesondere der chinesische Autobauer BYD drängt aggressiv auf den deutschen Markt und verspricht, innerhalb von sechs Monaten Fuß zu fassen. Diese Entwicklung könnte Teslas Marktposition in Europa unter Druck setzen und die Aktionäre verunsichern. Zudem sieht sich Tesla mit Protesten gegen die geplante Werkserweiterung in Grünheide konfrontiert, was die Expansionspläne in Deutschland beeinträchtigen könnte.

