Die Aussicht auf weiter fallende Zinsen, gute Quartalszahlen und das Ausbleiben einer US-Rezession stützen die Kauflaune. Höhepunkt der Woche: die EZB-Sitzung am Donnerstag.14. Oktober 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Ein gelungener Auftakt der US-Berichtssaison am Freitag sorgt für Rückenwind auch hierzulande, wichtiger bleibt allerdings die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen. "Zinsfantasie ist derzeit der Treibstoff, der die Aktienmärkte am Laufen hält", erklärt Claudia Windt von der Helaba. ...

