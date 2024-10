Der Flughafenbetreiber Fraport verzeichnete im September am Frankfurter Flughafen einen leichten Anstieg der Passagierzahlen um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 5,8 Millionen Reisende abgefertigt, was jedoch noch 12,9 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegt. Der Inlandsverkehr wuchs um 1,3 Prozent, während der europäische Verkehr um 2,6 Prozent zulegte. Im Interkontinentalverkehr gab es hingegen einen Rückgang von 1,1 Prozent, hauptsächlich bedingt durch die Nahostkrise, die zu einem Einbruch von 27,8 Prozent in dieser Region führte. Positive Entwicklungen zeigten sich im Verkehr nach Amerika und Fernost, mit besonders starkem Wachstum nach China (30,4 Prozent), Singapur (19,9 Prozent) und Indien (11,7 Prozent).

Frachtaufkommen und internationale Beteiligungen

Das Frachtvolumen stieg um 3,5 Prozent auf 169.478 Tonnen, was die positive Entwicklung im Cargobereich unterstreicht. Bei den internationalen Beteiligungen des Konzerns gab es ein gemischtes Bild: Während der Flughafen Ljubljana ein Wachstum von 11 Prozent verzeichnete, erlebten die brasilianischen Flughäfen aufgrund von Überschwemmungen in Porto Alegre einen signifikanten Rückgang. Insgesamt stiegen die Passagierzahlen an allen aktiv verwalteten Flughäfen der Fraport-Gruppe im September leicht um 0,7 Prozent auf etwa 19,4 Millionen.

